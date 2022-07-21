Замінити текстові вставки у відео

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Закрыт28 заявок441 просмотр

Замінити текстові вставки у відео. Зараз зроблені російською мовою. Замінити на текст у такому ж форматі українською( тексти вишлю) Біля 30 таких вставок.

3 года назад
Welt2
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Заявки фрилансеров

Олександр
 
27 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Татьяна
 
62 года
16 лет в сервисе
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год назад
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Наталія
 
31 год
3 года в сервисе
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Михаил
 
27 лет
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Карина
 
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Кирило
 
32 года
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3 года назад
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Александр
 
21 год
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Дмитрий
 
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Егор
 
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Юрій
 
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Катя
 
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