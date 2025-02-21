Запись видео

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок111 просмотров

Нужно записать видео по готовому тексту.

Съёмка видео
2 месяца назад
guest_1740133522053
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Desperandum
Дмитрий 
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