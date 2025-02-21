Требуется женщина в возрасте 23-45 лет для записи видео отзыва на услугу психолога. Видео должно быть выполнено в формате повседневной жизни, без постановочных кадров, в разговорной манере. Поделитесь личной историей трансформации, пройденной через работу с психологом. Текст отзыва и подробное ТЗ будут предоставлены.