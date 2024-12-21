Если ты милая девушка, готова озвучивать видео ~ 45 сек и ты владеешь разговорным английским хорошего уровня, то ты подходишь. Нужно выполнить тестовое задание. В месяц нужно примерно 30 видео таких делать. С меня полностью сценарий. С вас видео с голосом. Тематика видеоигры. Оплата 10$ за 1 видео