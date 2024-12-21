Запись видео 45 сек по сценарию. Говорить на английском. Девушка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки43 просмотра

Если ты милая девушка, готова озвучивать видео ~ 45 сек и ты владеешь разговорным английским хорошего уровня, то ты подходишь. Нужно выполнить тестовое задание. В месяц нужно примерно 30 видео таких делать. С меня полностью сценарий. С вас видео с голосом. Тематика видеоигры. Оплата 10$ за 1 видео

Озвучка видеоСъёмка видео
4 месяца назад
Gat7by
Павел 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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