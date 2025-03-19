Запись видео-экрана Excel (Примеры предоставляются)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок38 просмотров

Вакансия: Запись видео-экрана Excel (Office 365)

Ищем исполнителя для записи видео с экрана в Microsoft Excel (Office 365). Видео будут соответствовать предоставленным примерам – от вас требуется только запись экрана без монтажа.

Требования:

  • Наличие последней версии Excel (Office 365). Если нет – купим лицензию.

  • Умение работать с Excel на базовом уровне.

  • Ответственность и внимательность к деталям.

Условия:

  • Оплата за каждое записанное видео.

  • Долгосрочное сотрудничество при качественном выполнении.

Microsoft WordЗапись видеоотзывов
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