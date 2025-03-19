Требуется монтажер для создания одного видео на YouTube. Необходимо работать с уже записанным материалом, придавая ему динамику и атмосферу. Идеальный кандидат должен уметь подбирать подходящие моменты, музыку и эффекты, ориентируясь на тенденции популярных каналов.