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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок91 просмотр

Требуется записать видео отзыв о сотрудичестве с нашей компанией, как вы удачно открыли у нас рабочую визу в Европу и довольны взаимодействием с нами. 20-30 сек видео.

Запись видеоотзывов
2 месяца назад
guest_1735129349673
4 месяца в сервисе
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Заявки фрилансеров

Илья
 
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Олександр
 
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Олександр
 
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