Записать видео 15 сек от лица азиасткой внешности

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открытнет заявок26 просмотров

Записать видео отзыв 15 сек , исполнитель должен быть не славянской внешности: азиат, узбек, киргиз, метис и так далее. Для связи обращаться в телеграм @Valrionll , в тг скидывать фото исполнителей для утверждения, возможно сотрудничество на долгосрочной основе.

Запись видеоотзывов
17 часов назад
Елена
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
7 часов назад

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