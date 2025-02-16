Записать видео отзыв на услугу - женщина

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок49 просмотров

Для отзыва нужна женщина 23-45 лет.

Цель видео:

Поделиться личной историей трансформации, пройденной через работу с психологом.

Формат: Видео должно быть записано в режиме «повседневной жизни», как будто человек просто делится историей в разговорной манере. Никаких постановочных кадров.

Даю текст отзыва и подробное ТЗ к съёмке.

Запись видеоотзывов
3 месяца назад
guest_1739722606331
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