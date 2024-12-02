Записать видео отзывы о компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт1 заявка12 просмотров

Добрый день, необходимо записать видео отзыв о компании в котором рассказать преимущества работы с нами, плюсы и минусы, и пропиарить нашу компанию таким образом. Пожалуйста оставляйте свои номера телефонов в мессенджерах или телеграмм ники сразу для связи.

Запись видеоотзывовНаписание отзывов
день назад
Андрей
5 месяцев в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
день назад
день назад