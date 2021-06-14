Зациклить короткие ролики для web

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок397 просмотров

Имеется несколько роликов. В каждом надо вырезать короткий фрагмент на 1-2-3сек и зациклить его так, чтобы при циклическом воспроизведении в браузере стык визуально не ощущался (т.е. удачно подобрать кадры начала/конца и аккуратно оформить переход/стык). Различные реверсы и подобное не использовать; затухание - тоже не лучший вариант.

Результат - готовый .mp4 до 1.6-1,8Мб (без сжатия) в full hd.

Оплата по факту готовности и приемки на яндекс/сбер.

Отклик начните с РОЛИК + цена за ролик + ваша тележка. Просьба откликаться исполнителям только с опытом подобной работы. Студии не интересны.

4 года назад
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