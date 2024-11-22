Змонтувати хвилинне відео

Ищется специалист для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на общепознавательные темы. Задача включает подготовку материала по готовому тексту, озвучивание с использованием ИИ и монтаж. Требуется опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.