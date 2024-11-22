Змонтувати хвилинне відео

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Закрыт13 заявок89 просмотров

Добрий вечір потрібно змонтувати хвилинне відео кожен кадр 3 секунди без повторів кадрів .

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
Vika212439
Вікторія 
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Заявки фрилансеров

Михайло
 
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Вероніка
 
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Владислав
 
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29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Данте
 
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Олександр
 
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Ілля
 
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