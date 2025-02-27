Требуется специалист по видеомонтажу для создания новостных шортсов длительностью 60 секунд. Необходимо ежедневно находить новости, составлять сводку и озвучивать материал с помощью ИИ. Примеры работы будут предоставлены.
Змонтувати повноцінне відео зі стріма
Потрібно змонтувати основний стрім на 20-30 хвилинне відео.Тривалість стріма 3 години.Саме відео буде про грін-ред флеги в дівчатах,за час стріма був створений тірліст тому треба вирізати все зайве і залишити тільки мої думки з приводу пунктів+додати мемні вставки(вкажу які)Динамічні переходи,зміна картинки кожні 5 секунд мало цікавить,віддаю перевагу раціональності замість постійного тригеру для людей.Важливо перевірити/замінити треки котрі можуть порушити ап на ютубі.На біржі вперше тому вартість такої роботи не знаю,пропонуйте свою ціну.
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