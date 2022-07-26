Знати відеоролик для сайту

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Закрыт3 заявки262 просмотра

Необхідно записати ролик тривалістю 1 хв про те як ти на прикладі висотного будинку обслуговуємо протипожежні системи.

Інженер розкаже і понатискає кілька кнопок.

Вартість за домовленістю.

Можливо це буде серія роликів про нашу компанію.

3 года назад
guest_16589075684038
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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