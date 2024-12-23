Требуется создать видеоклип в подарок на две песни. Первую часть монтировать на песню 'обійми' с кадрами из фильмов или клипов Океан Эльзы, вторую — на клипы Dua Lipa. Процесс будет постепенным: монтаж 20-30 секундных фрагментов с утверждением заказчика. Срок выполнения — до 24.12 включительно.