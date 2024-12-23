Зробити шоуріл з готових проєктів

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок49 просмотров

Необхідно зробити шоуріл до 1хв, по прикладу https://youtu.be/5phYmXz4ecg
можна трохи простіше. З 9 проєктів (це вебсайти)

Создание рекламных роликов
4 месяца назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Катерина
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Каріна
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
36 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
4 месяца назад
#1
Видеомонтаж

  • Похожие заказы

  • Шортс 60 сек

    $10

    Требуется специалист по видеомонтажу для создания шортс длительностью 60 секунд. Сложность задачи выше среднего. Оплата составляет 10$ за каждое видео. Подробности и примеры будут предоставлены в личных сообщениях.

    Создание видео
    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Видеомонтажер для создания видеороликов и шортсов

    Требуется видеомонтажер для разработки 3-4 горизонтальных видеороликов и до 20 вертикальных шортсов в месяц. Необходимы навыки добавления субтитров, графики, анимаций и визуализаций. Соблюдение сроков выпуска контента в сотрудничестве с SMM-специалистом. Удаленная работа.

    Добавление субтитровСоздание анимацийСоздание видео
    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание приложения

    Требуется создать рекламное видео для мобильного приложения, объединяющего мессенджер и видеозвонки с ИИ. Необходимо визуализировать концепцию, разработать сценарий и использовать элементы брендинга. Видео должно быть динамичным, ярким и профессиональным, длительностью 2-3 минуты. Дедлайн — 1-2 недели.

    Создание анимацийСоздание видеоСоздание иллюстрацийСоздание рекламных роликов
    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Запись видео 45 сек по сценарию. Говорить на английском. Девушка

    $10

    Ищется милая девушка для записи 45-секундного видео на английском языке. Необходим хороший уровень разговорного английского. В месяц требуется озвучить около 30 видео с предоставленным сценарием на тематику видеоигр. Оплата составляет 10$ за одно видео.

    Озвучка видеоСъёмка видео
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Монтажёр видео

    Ищется монтажёр видео для постоянного сотрудничества. Задачи: создание коротких вертикальных видео (до 1 минуты) и монтаж горизонтальных видео-лекций (10-20 минут). Оплата: 400 рублей за короткое и 1000 рублей за длинное видео. Объем работы: 1 длинное и 3-4 коротких видео в неделю. Требуется портфолио и готовность выполнить тестовый заказ к понедельнику.

    Монтаж видеороликовСоздание рилсовReels
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Намонтировать подарок

    $51

    Требуется создать видеоклип в подарок на две песни. Первую часть монтировать на песню 'обійми' с кадрами из фильмов или клипов Океан Эльзы, вторую — на клипы Dua Lipa. Процесс будет постепенным: монтаж 20-30 секундных фрагментов с утверждением заказчика. Срок выполнения — до 24.12 включительно.

    Монтаж видеороликов
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Дизайнер видеоконтента с использованием ИИ

    Требуется дизайнер видеоконтента, который использует ИИ для создания и редактирования видео. Обязанности включают генерацию анимаций, визуальных эффектов, ретушь и внедрение новых AI-инструментов. Необходима разработка концепций для различных типов видео: рекламных, образовательных и развлекательных.

    Нейросети
    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Монтажер Reels/Shorts

    Ищем монтажера для создания ярких и динамичных роликов для Instagram и YouTube. Необходим опыт работы с креативными шрифтами, чувство стиля и понимание актуальных трендов. Соблюдение дедлайнов и системный подход к работе являются обязательными требованиями.

    Монтаж видеороликовСоздание рилсовReels
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Монтаж роликов для Faceless Youtube канала

    Ищется видеомонтажер для создания 8 роликов на испанском языке для Faceless YouTube-канала. Необходимо подготовить презентации с анимациями, наложить закадровый голос и выгрузить финальные видео. Сценарий и дизайн будут предоставлены. Ожидается опыт работы и наличие портфолио.

    Монтаж видеороликов
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад