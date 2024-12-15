Ищем людей для создания видеоотзывов о путешествии. В отзыве необходимо представить себя, рассказать о выбранном туре, уровне сервиса и впечатлениях. Видео должно быть ярким и искренним, снятым в хорошем освещении. Длительность отзыва - от 1 минуты.
Зробити відеовідгук до 1 хв
Потрібна людина,яка запише відео на телефон,потрібно мати гарну одежу,і знімати не перед холодильником
Заявки фрилансеров
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