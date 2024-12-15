Требуется создание аудиороликов для ТГ "СМИТ". Озвучивание должно быть выполнено с высоким качеством, с акцентом на точность передачи информации и выразительность голоса. Подходят как опытные, так и начинающие озвучиватели с хорошими навыками работы в данной области.