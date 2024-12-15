Зробити відеовідгук до 1 хв

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок51 просмотр

Потрібна людина,яка запише відео на телефон,потрібно мати гарну одежу,і знімати не перед холодильником

Съёмка видео
5 месяцев назад
guest_1732038910375
5 месяцев в сервисе
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месяц назад

Заявки фрилансеров

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