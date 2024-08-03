Требуется создать два видео отзыва на русском и казахском языках от молодого человека казахской национальности. Видеомонтаж должен быть качественным и соответствовать заданной тематике.
Зробити запис екрану з телефона з озвучкою
Потрібно зробити запис екрану з телефона з озвучкою укр. та рос. мовами без обличчя. Коротких навчальних відео роликів - інструкцій. Тривалість одного відео 1 - 3 хвилини. Кількість біля 10 роликів і кожен ролик у двох варінатах укр та рос мовами. Приклад додаю. ДЛя обговорення деталей та вартості пишіть у приватні повідомлення. Дякую за відгук!
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