Зробити запис екрану з телефона з озвучкою

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт4 заявки17 просмотров

Потрібно зробити запис екрану з телефона з озвучкою укр. та рос. мовами без обличчя. Коротких навчальних відео роликів - інструкцій. Тривалість одного відео 1 - 3 хвилини. Кількість біля 10 роликів і кожен ролик у двох варінатах укр та рос мовами. Приклад додаю. ДЛя обговорення деталей та вартості пишіть у приватні повідомлення. Дякую за відгук!

Озвучка видеоСоздание видео
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