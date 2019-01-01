Лицензионный договор на доступ к ПО

Добрый день. Необходимо внести исправления в простой лицензионный договор на предоставление доступа к нашей платформе ИП и Юр.лиц. Требуется консультация либо полное исправление договора в короткие сроки под наши условия. Краткая суть - клиентам будет выдаваться ...
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Здравствуйте. Нашел вас на 1-ом месте по юрид.услугам.
Хочу предложить свой проект.
https://www.weblancer.net/projects/yuridicheskie-uslugi-71/konsulytatciya-po-sostavleniyu-litcenzionnogo-dogovorva-rf-1094006/
Требуется доработать договор по всем моим условиям, которые уже опишу в личной переписке. (касается тарифов и оплаты)
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