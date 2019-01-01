Лицензионный договор на доступ к ПО

[b]Здравствуйте,[/b] Благодарю, за проявленный интерес к данной заявке, ниже я коротко ознакомлю вас с имеющимся у меня юридическим вопросом. В отношении меня имеется решение о взыскании суммы по договору ипотечного займа в Басманном районном суде в ...