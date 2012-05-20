Нужно сделать договора

Нужно сделать 4 договора примерно, что я хочу написал в ТЗ, второй файл это пример для одного из заданий.

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Самое главное сделать Договор №1 чем быстрее тем лучше, а остальные возможно и больше сроки.