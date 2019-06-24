Политика конфеденциальности для мобильного приложения

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Завершен3 заявки149 просмотров

Требуется составить политику конфеденциальности для мобильного приложения для google play и apple store.

6 лет назад
Blagushka
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$15
4 дня
все отлично
Хорошо поработали, все четко, оперативно, коммуникация быстрая, оплата мгновенная. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад