Нужно составить договор на оказание услуг по узакониванию перепланировок.
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Нужно доработать пользовательское соглашение для портала. Подробности по запросу.
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