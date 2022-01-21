Помощь в написании заявления в суд на восстановление сроков наследов.

Юридические услугиЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Добрый день! Прошло больше полугода после того как не стало мамы. Мы с сестрой нее подали документы на наследование квартиры. Нотариус отправил нас в суд подавать заявление на восстановление сроков. Поможете написать это заявление?

2 года назад
guest_16443836452599
2 года в сервисе
Был
2 года назад