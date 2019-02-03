Помощь в получении лицензий эппл на разработку приложений

$780
Юридические услугиЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Мы – команда разработчиков мобильных приложений, пишем приложения для внутренних нужд компании. Для разработки одного приложения нужна учетная запись в Эпл с купленной программой энтерпрайз девелопер. Эпл ставит ограничение – можно купить всего 5 программ на 1 компанию. 

Что требуется: 

- Зарегистрированное юр.лицо ( ООО ) Ип не подходит 

- Сайт который связан с этим ООО 

- Корп. почта ( если нет, то мы поможем создать) 

- Компьютер 

- Любое эппл устройство ( айфон, макбук) 

- Умение немного говорить на английском 

Первую покупку мы полностью покажем как делать и сделаем сами через удаленный доступ, остальные 4 – вы сможете сделать самостоятельно.

5 лет назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад