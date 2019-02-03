Помощь в получении лицензий эппл на разработку приложений

Мы – команда разработчиков мобильных приложений, пишем приложения для внутренних нужд компании. Для разработки одного приложения нужна учетная запись в Эпл с купленной программой энтерпрайз девелопер. Эпл ставит ограничение – можно купить всего 5 программ на 1 компанию.

Что требуется:

- Зарегистрированное юр.лицо ( ООО ) Ип не подходит

- Сайт который связан с этим ООО

- Корп. почта ( если нет, то мы поможем создать)

- Компьютер

- Любое эппл устройство ( айфон, макбук)

- Умение немного говорить на английском

Первую покупку мы полностью покажем как делать и сделаем сами через удаленный доступ, остальные 4 – вы сможете сделать самостоятельно.