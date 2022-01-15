Помощь в удалении негативных отзывов

Юридические услугиЗакрыт8 заявок748 просмотров
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В предверии нового года на нашу компанию повалилось много необоснованных негативных отзывов, написанных на различных ресурсах копипастом. Скорее всего это заказ от конкурентов. Нужна помощь в удалении негативных отзывов, которые валово были написаны в один период без обоснования и предоставления подтверждающей информации. Отзывы были размещены на различных ресурсах, таких как: Яндекс, Отзыв.ру, Отзывмаркетинг.ру и др.В отклике напишите "Yay", чтобы подтвердить, что вы не робот.

2 года назад
psfrolov
Павел 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад