Составление ряда исковых заявлений

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Закрыт3 заявки204 просмотра

Нужен практик-юрист, который разбирается в Украинском ЖКХ. Задача: составить несколько разных исковых заявлений.

В заявке указывайте примеры Ваших работ и ориентировочную стоимость за одно заявление.

11 лет назад
bigroll
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15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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