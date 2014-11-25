Требуется ответить на вопросы в консультации goo.gl/SsguSR и оптимизировать заголовок под сч-нч запрос (подбор через wordstat.yandex.ru). Юридическое образование обязательно.
Требуется рерайт ряда статей на англ языке по бизнес тематике
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Требуется рерайт ряда статей на англ языке по бизнес тематике (Великобритания)
Цена договорная.
Просьба, кандидатам выслать примеры своих работ.
Статьи на темы:
Private company limited by shares
Private company limited by guarantee
Public limited company
Limited liability partnerships
Scottish Limited partnership
Scottish Companies Formation
Northern Irish Companies Formation
Republic of Ireland Companies
Property Management Company
Transfer Of Shares
Trademark Registration
Registered Office Facility
Charitable company
Sole trader company
Holding company
Agency company
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