Создаем проект, в котором пользователи будут играть между собой на реальные деньги. Нечто среднее между биржей ставок и фондовым рынком. Требуется юридическая консультация по ряду вопросов связанных с оформлением деятельности, налогами, правовой стороной. Желателен опыт (или специализация) работы с букмекерами, онлайн-казино или биржевыми брокерами.

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