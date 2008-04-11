В УКРАИНЕ! Необходимо обсудить вопросы легализации интернет-бизнеса, необходимость отчетности и уплаты налогов с дохода WEBMONEY, YANDEX MONEY. А также вопросы СМИ в интернет. Ответственность, риски, регистрация товарного знака на СПДФЛ.
Требуется юридическая консультация
Создаем проект, в котором пользователи будут играть между собой на реальные деньги. Нечто среднее между биржей ставок и фондовым рынком. Требуется юридическая консультация по ряду вопросов связанных с оформлением деятельности, налогами, правовой стороной. Желателен опыт (или специализация) работы с букмекерами, онлайн-казино или биржевыми брокерами.
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