Юридический анализ договора на разработку ПО

$250
Юридические услугиЗавершен2 заявки195 просмотров
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Необходимо провести ревизию договора на разработку ПО:

1) посмотреть на него с точки зрения целостности, непротиворечивости

2) неущемления интересов исполнителя

3) соответствия законодательству РФ.

Проконсультировать по некоторым спорным моментам.

15 лет назад
ABS
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Arbitrage
Евгений 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$150
1 день
Евгений, спасибо большое. Сроки как всегда оказались "надо вчера". Сделал быстро, как и обещал. Помог и проконсультировал, подошел к вопросу с душей. Отлично!
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