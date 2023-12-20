Фрилансеры все чаще рассматриваются работодателями по всему миру в качестве исполнителей разного рода задач, требующих профессионального решения. И это уже никого не удивляет, ведь найм внештатников– выгодное и результативное дело. А главное, уже не стоит вопрос: «Где найти фрилансера?». Специализированная биржа Weblancer является отличной площадкой, где обитают фрилансеры разных специальностей.

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⭐ Кто такие фрилансеры? Фрилансер – это самозанятый человек, предоставляющий услуги для разных работодателей, трудясь в удобном для себя режиме. Он является независимым подрядчиком, работающим без официального оформления, которого привлекают к выполнению отдельных задач. Сегодня существует множество определений данного вида занятости – «удаленщик», «самозанятый», «независимый подрядчик», «внештатник». Суть остается одинаковая – фрилансеры трудятся по согласованному графику в установленные сроки с четко оговоренной оплатой. Деловые взаимоотношения выстраиваются в интернете посредством общения в мессенджерах или по электронной почте. Так фрилансеры имеют возможность сотрудничать с заказчиками по всему миру, не ограничиваясь страной проживания. По данным Международной организации труда в настоящее время по всей планете насчитывается около одного миллиарда удаленных сотрудников.

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Чтобы оценить масштабность численности людей, которые связали свою жизнь с фрилансом, достаточно посмотреть наш каталог исполнителей. Среди них вы обнаружите огромное число специалистов разных направлений, проживающих в самых разных точках мира. Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Польша – список стран, где проживают пользователи нашего портала насчитывает более 60 наименований. Все они готовы трудиться над проектами на удаленной занятости, выполняя всё качественно и в срок.

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Мы являемся самой большой интернет площадкой поиска фрилансеров, на которой вы сможете выбрать исполнителя для решения абсолютно любых задач. Причем у вас есть возможность нанять, как новичка, если задание простое и не подразумевает серьезных вложений, так и настоящего профи, имеющего необходимые навыки для разработки и создания чего-то действительного уникального и оригинального. Такая гибкость позволяет эффективно распределять ресурсы бизнеса, направляя его к успеху.

⭐ Как фрилансеры ищут клиентов? Благодаря интенсивному развитию цифровых технологий, внештатную вакансию можно найти без особых трудностей. Биржи фриланса являются самым популярным местом, где удаленщики ищут потенциальных клиентов. Эти специализированные площадки чрезвычайно удобны для сотрудничества в свободном режиме. Они позволяют построить удаленную карьеру с нуля достаточно быстро и эффективно. Также в поиске подряда помогают профили в социальных сетях. Их можно использовать в качестве самопрезентации для будущих работодателей. Большое распространение сегодня получила сеть Linkedin, в которой удобно устанавливать деловые контакты. Хорошо помогает в продвижении услуг фрилансерам личный сайт. На нем стоит указать информацию о профессиональном опыте, навыках, а также выложить портфолио.

⭐ Как работают фрилансеры? Если свободные художники контактируют с заказчиком напрямую, то часто предпочитают оформлять договор подряда или временный контракт. Это гарантирует выполнение обязательств обеих сторон в полном объеме и без обмана. Некоторые фрилансеры выступают субподрядчиками агентств. В таком случае они выполняют задания согласно требованиям нанимателя, и получают от него оплату за каждый отдельный выполненный проект. На биржах фриланса сотрудничество проходит наиболее безопасно. Все переговоры, обсуждения и оплата услуг ведутся в рамках сервиса, что заметно упрощает деловое взаимодействие на удалении.

⭐ Сколько зарабатывают фрилансеры? Месячный доход вольных художников зависит от многих факторов. Один из самых главных – это сфера деятельности. Наиболее прибыльным считается IT-направление. Но также на уровень заработка влияют: квалификация и опыт специалиста;

объем задачи;

установленный срок выполнения;

уровень заказчика;

трудовой график профессионала. Трудясь внештатно полный день, и имея хороший уровень квалификации вполне реально достойно зарабатывать, существенно опережая офисных коллег. Всё зависит исключительно от желания качественно работать и получать стабильный финансовый доход.

⭐ Как найти специалиста с нужными навыками? Чтобы не растеряться при виде длинного перечня специалистов из разных сфер, сначала выберите раздел, соответствующий вашему заданию. Перед вами откроется список, где есть фрилансеры, обладающие необходимыми навыками, согласное рейтингу на сайте. В топе находятся профессионалы, наработавшие репутацию, как надежные и эффективные исполнители. С любым из них вы можете начать сотрудничество, просто нажав кнопку «Нанять». Также поиск фрилансеров вы можете осуществлять путем: просмотра их портфолио;

знакомства с отзывами других заказчиков;

сопоставления их прайса с бюджетом на проект;

места нахождения удаленщика. Опирайтесь в выборе на приоритетный конкретно для вас пункт, и начинайте общение с подходящим кандидатом посредством личных сообщений на сайте. Помните, что фрилансер вакансии не сильно отличаются от штатных. При необходимости вы также можете провести собеседование, только в онлайн формате. Сегодня это обычная практика для многих компаний. Для оформления дальнейшего сотрудничества создавайте в рамках сервиса персональный проект, который поможет эффективно провести работу над заданием. Однако, учитывайте тот факт, что фрилансеры трудятся над разными задачами, поэтому обязательно интересуйтесь наличием свободного времени у специалиста. Если оно есть, значит оперативный и качественный результат вам гарантирован.