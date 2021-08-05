Задание:

Интеграция мессенджера WhatsApp с сервисом i2crm и создание бизнес-процесса, который будет менять имя лида, в зависимости от строки ввода по имени входной строки.

Цель проекта:

- Помочь клиенту быстро определить потенциальных клиентов / соглашения, помочь классифицировать потенциальных клиентов с помощью фильтров в группы.

- Улучшить уровень коммуникации путем интеграции нескольких учетных записей WhatsApp.

Технологии:

Внутренняя функциональность Bitrix24.

виджет i2crm

Результат:

Было создано около 80 условий. Они проверили поле "Источник". После этого был использован робот "Изменение документа". Это помогло изменить название лида / соглашения.