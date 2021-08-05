Интеграция мессенджера WhatsApp с сервисом i2crm
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2 года назад
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Задание:
Интеграция мессенджера WhatsApp с сервисом i2crm и создание бизнес-процесса, который будет менять имя лида, в зависимости от строки ввода по имени входной строки.
Цель проекта:
- Помочь клиенту быстро определить потенциальных клиентов / соглашения, помочь классифицировать потенциальных клиентов с помощью фильтров в группы.
- Улучшить уровень коммуникации путем интеграции нескольких учетных записей WhatsApp.
Технологии:
Внутренняя функциональность Bitrix24.
виджет i2crm
Результат:
Было создано около 80 условий. Они проверили поле "Источник". После этого был использован робот "Изменение документа". Это помогло изменить название лида / соглашения.