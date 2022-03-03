Интеграция сайта с системой 1С: настройка выгрузки каталога, товарных остатков, цен, скидок, документооборот.

Интеграция с «1С» — актуальная задача для многих заказчиков:

- автоматизация продаж: управление товарами и заказами;

- формируется первичная документация;

- на сайте всегда актуальные цены и остатки товара;

- выгрузка нескольких типов цен позволяет продавать товары всем группам пользователей: розничным покупателям, оптовикам и др;

- поступающие с сайта заказы могут быть первично проведены автоматически;

- на сайт каталог товаров выгружается в нужном формате и нужном размере самостоятельно и по расписанию;

- нет необходимости нанимать дополнительный персонал для управления.

В рамках предложения оказываются услуги по стандартной интеграции актуальной версии 1C и сайта на Битрикс CMS. Обеспечим корректное отображение на сайте торгового каталога в соответствии с его наполнением в 1С, синхронизацию, документооборот, передачу заказов, формирование ТП и т. д. Работы, связанные с решением проблем в функционировании 1С или настройками торгового каталога, а так же вопросы, связанные с техническими неисправностями сайта, решаются отдельными соглашениями.