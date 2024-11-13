Техническое задание: 1С разработка. Предпроектное обследование
Добрый день!
Подготовлю техническое задание для разработчика, отчет о предпроектном обследовании для автоматизации.
Работаю как с типовыми конфигурациями так и с самописными.
- Опишу и оптимизирую бизнес - процессы предприятия;
- Составлю отчет о предпроектном обследовании - бизнес процессы, описание функционала индивидуально под вашу компанию, в формате "как должно быть".
- Составлю техническое задание для доработки / разработки функционала. Декомпозирую задачи и расставлю приоритеты для разработчиков.
- Тестирование готового функционала и взаимодействие с разработчиками;
- Составлю регламенты, пользовательские инструкции по разработанному функционалу.
- Обучу пользователей работать с функционалом.
В аналитике более 6 лет.
Нужно для заказа:
1. Выгрузка информационной базы (. dt) или доступ к тестовой базе через RDP
2. Готовность выделить ответственного человека со стороны бизнеса, отвечающего за бизнес - процесс требующий автоматизации.
3. Готовность отвечать на вопросы, если потребуется дополнительная информация.