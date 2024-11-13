Техническое задание: 1С разработка. Предпроектное обследование

Добрый день!

Подготовлю техническое задание для разработчика, отчет о предпроектном обследовании для автоматизации.

Работаю как с типовыми конфигурациями так и с самописными.

- Опишу и оптимизирую бизнес - процессы предприятия;

- Составлю отчет о предпроектном обследовании - бизнес процессы, описание функционала индивидуально под вашу компанию, в формате "как должно быть".

- Составлю техническое задание для доработки / разработки функционала. Декомпозирую задачи и расставлю приоритеты для разработчиков.

- Тестирование готового функционала и взаимодействие с разработчиками;

- Составлю регламенты, пользовательские инструкции по разработанному функционалу.

- Обучу пользователей работать с функционалом.

В аналитике более 6 лет.



Нужно для заказа:

1. Выгрузка информационной базы (. dt) или доступ к тестовой базе через RDP

2. Готовность выделить ответственного человека со стороны бизнеса, отвечающего за бизнес - процесс требующий автоматизации.

3. Готовность отвечать на вопросы, если потребуется дополнительная информация.