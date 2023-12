Опыт работы в Maya 2 год.

Умения- Maya,Marmoset,Substance Painter,3d max,Uv layout,Photoshop,V-ray.

Работы- https://winistep.artstation.com/ Выучился на курсах и дома в Photoshop опыт работы 5 лет.

/

Experience in Maya for 2 years. Skills - Maya, Marmoset, Substance Painter, 3d max, Uv layout, Photoshop.

Works-https://winistep.artstation.com/ studied at courses and at home in Photoshop 5 years work experience