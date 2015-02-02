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3D моделирование, шейдинг, ригинг, анимация
3D-графика
Добавлена
9 лет назад
391 просмотр
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фотореалистичная модель голубя.
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Данис Илалтдинов
DanisNebov
Был
9 лет назад
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