3D моделирование, шейдинг, ригинг, анимация

Добавлена
9 лет назад
391 просмотр
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фотореалистичная модель голубя.

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