3D Моделирование ювелирных украшений изделий

Как я уже говорила я училась на художника-скульптора,чтобы это мне помогло в 3D.

Поэтому я могу применять навыки скульптора (делать животных,формы похожие, скульптурные работы) в ювелирной сфере,и так же самой рисовать и придумывать работу.

Я могу сделать и обычную скульптуру в 3D,но конечно акцент у меня на ювелирном.