3D Моделирование ювелирных украшений изделий
3D-графика
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месяц назад
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Как я уже говорила я училась на художника-скульптора,чтобы это мне помогло в 3D.
Поэтому я могу применять навыки скульптора (делать животных,формы похожие, скульптурные работы) в ювелирной сфере,и так же самой рисовать и придумывать работу.
Я могу сделать и обычную скульптуру в 3D,но конечно акцент у меня на ювелирном.