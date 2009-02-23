3д модернизация вертолета "Черной ястреб"

http://911antitorque.com/

Заказчик - американская компания из Washington DC, которая занимается модернизацией военной техники США. Была сделана презентация из шести 3D-роликов, которые демонстрируют новое изобретение для вертолета "Черный Ястреб" Это изобретение должно помочь вертолету выжить в трудных условиях полета.