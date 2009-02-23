3д модернизация вертолета "Черной ястреб"
3D-графика
Добавлена105 просмотров
15 лет назад
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Заказчик - американская компания из Washington DC, которая занимается модернизацией военной техники США. Была сделана презентация из шести 3D-роликов, которые демонстрируют новое изобретение для вертолета "Черный Ястреб" Это изобретение должно помочь вертолету выжить в трудных условиях полета.