3д обработка видео для ТВ рекламы "Orbit"

http://vimeo.com/3350353

Студия предоставила мне отснятые материалы, которые были обработаны, скомпанованы согласно пожеланиям заказчика. То что получилось можно посмотреть вот вот здесь: http://vimeo.com/3350353

Тажке там можно увидеть сам процесс работы над роликом по этапам.