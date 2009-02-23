3д обработка видео для ТВ рекламы "Orbit"
3D-графика
Добавлена179 просмотров
15 лет назад
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Студия предоставила мне отснятые материалы, которые были обработаны, скомпанованы согласно пожеланиям заказчика. То что получилось можно посмотреть вот вот здесь: http://vimeo.com/3350353
Тажке там можно увидеть сам процесс работы над роликом по этапам.