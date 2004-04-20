3D Визуализация Обуви

В рамках этого проекта я занималась созданием фотореалистичной визуализации обуви в программе Cinema 4D, включая моделирование обуви и детальную проработку реалистичных моделей ног. Задачей было продемонстрировать обувь в динамичной, но при этом натуральной позе, чтобы подчеркнуть ее внешний вид и посадку.

Моделирование обуви – создание детализированных моделей обуви с проработкой текстур и материалов для передачи натуральных свойств (кожа, текстиль, резина и т. д.).

Моделирование ног – создание реалистичной анатомической модели ног с учетом всех тонкостей кожи, суставов и текстур.

Риггинг и анимация – создание системы для естественного движения ног и обуви, чтобы подчеркнуть их взаимодействие в процессе анимации.

Рендеринг – настройка освещения и композиций для фотореалистичного изображения, с тщательной проработкой теней, бликов и отражений, чтобы создать живое, динамичное изображение.

Реализованная визуализация позволяет полностью передать динамику и функциональность обуви, акцентируя внимание на ее качестве, посадке и внешнем виде в контексте реального использования.