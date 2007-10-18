Административное здание

Капитальный ремонт с модернизацией административного здания по улице Берсона,3

При разработке проекта капремонта с модернизацией административного здания

по улице Берсона,3 было учтено его особое расположение в центральной части города,

учтены характерные 70-м годам ХХ века конструктивные и архитектурные особенности самого объекта и окружающих его зданий, а также сложность существующего рельефа улицы.

Важность объкта в градостроительной ситуации предполагает высокое качество и

долговечность применяемых материалов и изделий. Так, окна и витражи – алюминиевые

с термоизолирующим профилем и со стеклопакетами. Предлагаемые окна учитывают ориентацию помещений, возможность проветривания и солнцезащиты без навески жалюзи. Членение элементов окна сделаны с учетом эргономики для создания зоны без продувания при проветривании в рабочей зоне и с расположением приборов открывания на доступной высоте с возможностью чистки и мытья стекол изнутри.

Цветовое решение фасадов подчеркивает стилистические особенности времени со-

здания комплекса административных зданий по ул. Берсона, одновременно придает индивидуальность и современный престижный вид головному проектному предприятию г. Минска.

Учитывая возможности новых отделочных материалов, введена цветовая вертикаль,

еще более подчеркивающая особенности и своеобразие здания.

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту крыльца и наружной лестницы, являющейся городской транзитной связью, с разработкой рисунка мощения, озеленения и подпорной стенки.

Интенсивная эксплуатация наружной лестницы и входной площадки здания одновременно и как транзитный проход по улице, предполагает облицовку их гранитом.

Винтовая лестница, на правах брэнда, отделывается и защищается козырьком с

креплением на вантах. Козырек оборудуется устройствами ночной подсветки.

Система ночной подсветки всего здания ориентирована на раскрытие со стороны

ул. Немига, Мясникова, Берсона. Основными приемами являются - акцентирование силуэта на фоне неба и подчеркивание габаритных углов различных по высоте основных объемов. Подсветка входной группы поддержана введением горизонталей на торцевых балконах. Цветовое решение подсветки поддерживает принятую в отделке фасада гамму.