Административное здание

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Капитальный ремонт с модернизацией административного здания по улице Берсона,3
При разработке проекта капремонта с модернизацией административного здания
по улице Берсона,3 было учтено его особое расположение в центральной части города,
учтены характерные 70-м годам ХХ века конструктивные и архитектурные особенности самого объекта и окружающих его зданий, а также сложность существующего рельефа улицы.
Важность объкта в градостроительной ситуации предполагает высокое качество и
долговечность применяемых материалов и изделий. Так, окна и витражи – алюминиевые
с термоизолирующим профилем и со стеклопакетами. Предлагаемые окна учитывают ориентацию помещений, возможность проветривания и солнцезащиты без навески жалюзи. Членение элементов окна сделаны с учетом эргономики для создания зоны без продувания при проветривании в рабочей зоне и с расположением приборов открывания на доступной высоте с возможностью чистки и мытья стекол изнутри.
Цветовое решение фасадов подчеркивает стилистические особенности времени со-
здания комплекса административных зданий по ул. Берсона, одновременно придает индивидуальность и современный престижный вид головному проектному предприятию г. Минска.
Учитывая возможности новых отделочных материалов, введена цветовая вертикаль,
еще более подчеркивающая особенности и своеобразие здания.
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту крыльца и наружной лестницы, являющейся городской транзитной связью, с разработкой рисунка мощения, озеленения и подпорной стенки.
Интенсивная эксплуатация наружной лестницы и входной площадки здания одновременно и как транзитный проход по улице, предполагает облицовку их гранитом.
Винтовая лестница, на правах брэнда, отделывается и защищается козырьком с
креплением на вантах. Козырек оборудуется устройствами ночной подсветки.
Система ночной подсветки всего здания ориентирована на раскрытие со стороны
ул. Немига, Мясникова, Берсона. Основными приемами являются - акцентирование силуэта на фоне неба и подчеркивание габаритных углов различных по высоте основных объемов. Подсветка входной группы поддержана введением горизонталей на торцевых балконах. Цветовое решение подсветки поддерживает принятую в отделке фасада гамму.