Анимация персонажей

С анимирую персонажей, другое... желательно простую анимацию , без анимации лиц. Поиск моделей, рендер, монтаж все с меня.

Работаю в программе blender, sony vegas.

По времени может занять короткий 1 день

длинный от 5 дней. (ред.)

Необходимая длина ролика

Срок выполнения работы

Цветокоррекция ролика

Примерное видео движении как должно быть в оригинале

В каком формате должно быть mp4, avi,..., разрешение 720p 1080p 1440p 2160p...

Остальные пожелания, если есть