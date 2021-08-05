Анимация персонажей

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С анимирую персонажей, другое... желательно простую анимацию , без анимации лиц. Поиск моделей, рендер, монтаж все с меня.
Работаю в программе blender, sony vegas.
По времени может занять короткий 1 день
длинный от 5 дней. (ред.)
Необходимая длина ролика
Срок выполнения работы
Цветокоррекция ролика
Примерное видео движении как должно быть в оригинале
В каком формате должно быть mp4, avi,..., разрешение 720p 1080p 1440p 2160p...
Остальные пожелания, если есть