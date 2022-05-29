Blender Eevee Modern Mansion Low-poly 3D model Fre

Примечание. Это работает только в блендере 3.0.1, потому что он использует движок блендера eevee. С текстурами и моделированием. Этот дом рендерится на движке eevee в реальном времени, все рендеры заняли около одной минуты на видеокарте GTX1050Ti.

1 коттедж. прихожая. 1 кухня. один . 1 жилая комната. 2 спальни. 1 комната 1 кухня. 2 этажа. 1 туалет. 1 ванная. Гараж на 2 машины. 2 балкона. Домашнее освещение предварительно рассчитывается с помощью датчиков непрямого света и отражения, которые автоматически адаптируют любой предмет мебели, который вы импортируете, к правильному освещению и отражениям. если вы хотите пересчитать дом с другим освещением, то на видеокарте GTX1050Ti это займет до 1 часа.

Этот проект можно использовать для: разработки игр, презентации продуктов, образования, виртуальной реальности, других приложений реального времени, личных проектов и коммерческих проектов. В целях оптимизации сетки домов разделены по типу материала (мебель можно разделить в режиме редактирования).

Полигонов: 12 400 806.

Вертов: 12 426 067.

Объектов: 99

Все используемые текстуры доступны в основной папке.

Все настройки рендеринга и материалы задаются в Blender. Просто выберите угол камеры, и сцена готова к рендерингу.

Все экспортированные файлы триангулируются, связываются в один объект и экспортируются с настройками по умолчанию blender3.0.1.

.blend (родной)

.abc

.dae

.fbx

.glb

.obj

.ply

.stl

.x3d

По любым вопросам об этом продукте / работе на заказ, не стесняйтесь обращаться ко мне!

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