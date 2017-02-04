Большая императорская корона Российской империи — главный символ власти российских монархов.

Большая императорская корона изготовлена в виде головного убора. Она составлена из двух серебряных полушарий, олицетворяющих соединение Востока и Запада на территории Российской империи.

Величественный рисунок короны не только прекрасен, но и наполнен глубоким смыслом. Снизу сетку полушарий охватывают лавровые ветви — символ власти и славы, а в рисунке гирлянды между полушариями помещены дубовые листья и жёлуди, что символизирует крепость и прочность власти.

Делал обе версии. Новую и историческую.