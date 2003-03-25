CGI Showreel 2020

В данном видео представлены мои лучшие работы и отрывки из низ за период с начала моей проф. карьеры до 2020г. Все сцены и объекты были созданы вручную "с нуля".В ходе создания этого шоурила использовались такой софт:After Effects, Photoshop, Premiere Pro, Audition, Cinema 4D, World Machine и др.