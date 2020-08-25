Chair_office_1_CH-687AXSN/#B

Проработаны все мелкие детали(крепления,болтики...). На ручках кресла используется displace карта. Материалы на должном уровне:карты потертостей, сколов, царапин... . На всей поверхности присутствует шероховатость, свойственная настоящему материалу такой пластмассы. Материал обивки: ткань - структура ткани отлично просматривается лишь на близком расстоянии - как и в реальности, на подобном материале. Модель выполнена под сглаживание(сетка прилагается). Ссылка на работу с дополнительными ракурсами:

https://www.behance.net/gallery/101369797/Chair-Office