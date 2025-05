Сhemical grenade type ORG-1 created for games on the Unreal Engine. Polygons triangulated. Lowpoly optimized for modern game engines.

Химическая граната типа ОРГ-1 ​​создана для игр на Unreal Engine. Полигоны триангулированы. Lowpoly оптимизирован для современных игровых движков.

Polygons - 1,804