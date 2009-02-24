Christian Lusso - ТВ реклама с использованием 3D
3D-графика
Добавлена168 просмотров
15 лет назад
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Простой, но стильный ролик. Мы создали 3Д модель римского Колизея и проанимировали его. Должно создавать впечатление связи итальянского бренда рубашек с их национальными корнями.
Звук и голос также были добавлены нами.