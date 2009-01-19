3D-визуализация делового центр класса А "Демидовъ Хаус" выполнена в ноябре 2007 года по заказу компании Colliers International. Деловой центр расположен на переулке Гривцова дом 4 в историческом центре Санкт-Петербурга. Неподалеку от бизнес-центра расположены Исаакиевский собор, Медный всадник. Это место одно из самых престижных в Санкт-Петербурге, поэтому нашему клиенту были необходимы визуализации для презентации этого элитного проекта.