http://www.youtube.com/watch?v=l63Ar1A1I74&list=UUiHmhmbGdoG4BBfkogH4dSQ&index=5&feature=plcp

Прокси-модель это лоуполи вариант полноценной модели,которая не отяжеляет сцену и позволяет реализовать проезд камер.Необходима для определения степени детализации участков,основных путевых вех,отмеченных в сценарии.Задача художника-на этапе прокси продумать и создать среду для каждой сцены,предусмотреть окружение,построить трамплины,помехи на пути,разветвления,базу для погоней и аварий,наполнить объектами местность попадающую в обзор камеры и открыть возможности для стереоэффектов.Создать интересный и стилистически цельный облик локации.Сделано для компании Animatix 4d,проекта Seexpress.Действие происходит в пустыне,два отрицательных героя-террориста борются с отрядом сексуальных девушек а ля из Ангелов Чарли,пытающихся предотвратить взрыв бомбы.Основное время действие проходит на паровозе,который атакуют со всевозможных средств передвижения.