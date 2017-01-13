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3D-графика
Добавлена
7 лет назад
167 просмотров
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Модели разных деталей на
Maya
, рендер
V-Ray
композ
Nuke
.
1280x720
964 КБ
1280x720
1 МБ
1280x720
778 КБ
1280x720
1 МБ
1280x720
900 КБ
1280x720
987 КБ
1280x720
957 КБ
1280x720
880 КБ
1280x720
891 КБ
1280x720
939 КБ
Александр Подлесный
Webdzen
Был
4 года назад
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