Дизайн портфолио и фоторетушь

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Я ищу работу на помощи дизайна.
Кикоть Евгения Тарасовна (Кагал)
28 лет / г. Киев
инвалид III группы, глухота IV степениCA
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дизайнер, 3D-визуализатор, художник
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
тел.: 063-496-93-57 смс
Образование:
2000 - 2006г. Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну (Дипломмолодшого специаліста).
2006 - 2007г. Мистецький институт художнього моделювання та дизайну"(Диплом бакалавра).
Дополнительно:
2002г. Курсы "Компьютерная графика" (Adobe Photoshop иCorel Draw) при Мижрегиональной Академии управления персоналом. (получила
сертификат)
Опыт работы:
Фитоаптека "Виктория"
Киев, 2002–2007г.
помощник- разнорабочая
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"Лакталис - Украина"
с 2007 г. до августа 2013г.
Дизайн рекламы, работа в Adobe Photoshop и 3D-дизайн
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Фриланс
с 2007 г. до августа 2013г.
3D-дизайн, визуализатор, дизайн интерьеров
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2013г.
Дизайнер компьютерной графики
Навыки и умения:
Редактирование изображений (ретушь, цветокоррекция, коллаж и т.п.).
Владение программами Аdobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, 3d max, MS Office.
Опыт работы в компьютерной графике, 3D моделирование, проектированиятехнических иллюстраций и схем, 3D визуализация, анимированных изображений,
обработки и ретуши фотографии, коллажирования.
Также владею несколькими художественными стилями и техниками; работаю сакварелью, маслом, акрилом, гуашью, и др.
Знание ПК:
· Портфолиорекламы--------- http://www.ex.ua/75339351
· Adobe Photoshop ------------- http://www.ex.ua/75338932
· CorelDRAW -------------------- http://www.ex.ua/75338933
· Adobe Illustrator --------------- http://www.ex.ua/75338928
· Autodesk 3ds Max ----------- http://www.ex.ua/75338918
Обязанности:
Дизайн мебели для серийного производства и индивидуальных заказов;
Создание эскизов мебели и интерьеров;
3D моделирование мебели (3ds Max);
3D визуализация мебели и интерьеров - модели флеш (3ds Max). http://roomtodo.com/roomtodo/plans/plan.php?plan=337&lang=2&view=3d
Полученные компетенции:
Знания эргономических требований и нормативов проектирования мебели;
Ознакомление со спецификой производства мебели и столярных изделий изцельного и срощенного массива дерева;
Хорошие навыки в 3D моделировании и 3D визуализации мебели и интерьеров;
Навыки общения с заказчиками.
Хобби
фотография (в 2013г. получила Гран-При во всеукраинском фотоконкурсе отУТОГ - 1 место),
спорт, вышивка, аниме, рисование.
первый раз сделала видео:
фоторетушь и видеомонтаж: https://www.youtube.com/watch?v=DaXtWZEBbVo
ЗД мах видео: https://www.youtube.com/watch?v=t5Yjxdoi33M -