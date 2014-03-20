Дизайн портфолио и фоторетушь

Я ищу работу на помощи дизайна.

Кикоть Евгения Тарасовна (Кагал)

28 лет / г. Киев

инвалид III группы, глухота IV степениCA

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дизайнер, 3D-визуализатор, художник

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

тел.: 063-496-93-57 смс

Образование:

2000 - 2006г. Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну (Дипломмолодшого специаліста).

2006 - 2007г. Мистецький институт художнього моделювання та дизайну"(Диплом бакалавра).

Дополнительно:

2002г. Курсы "Компьютерная графика" (Adobe Photoshop иCorel Draw) при Мижрегиональной Академии управления персоналом. (получила

сертификат)

Опыт работы:

Фитоаптека "Виктория"

Киев, 2002–2007г.

помощник- разнорабочая

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"Лакталис - Украина"

с 2007 г. до августа 2013г.

Дизайн рекламы, работа в Adobe Photoshop и 3D-дизайн

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Фриланс

с 2007 г. до августа 2013г.

3D-дизайн, визуализатор, дизайн интерьеров

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Тов “Брейн Сорс Интернешнл”

2013г.

Дизайнер компьютерной графики

Навыки и умения:

Редактирование изображений (ретушь, цветокоррекция, коллаж и т.п.).

Владение программами Аdobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, 3d max, MS Office.

Опыт работы в компьютерной графике, 3D моделирование, проектированиятехнических иллюстраций и схем, 3D визуализация, анимированных изображений,

обработки и ретуши фотографии, коллажирования.

Также владею несколькими художественными стилями и техниками; работаю сакварелью, маслом, акрилом, гуашью, и др.

Знание ПК:

· Портфолиорекламы--------- http://www.ex.ua/75339351

· Adobe Photoshop ------------- http://www.ex.ua/75338932

· CorelDRAW -------------------- http://www.ex.ua/75338933

· Adobe Illustrator --------------- http://www.ex.ua/75338928

· Autodesk 3ds Max ----------- http://www.ex.ua/75338918

Обязанности:

Дизайн мебели для серийного производства и индивидуальных заказов;

Создание эскизов мебели и интерьеров;

3D моделирование мебели (3ds Max);

3D визуализация мебели и интерьеров - модели флеш (3ds Max). http://roomtodo.com/roomtodo/plans/plan.php?plan=337&lang=2&view=3d

Полученные компетенции:

Знания эргономических требований и нормативов проектирования мебели;

Ознакомление со спецификой производства мебели и столярных изделий изцельного и срощенного массива дерева;

Хорошие навыки в 3D моделировании и 3D визуализации мебели и интерьеров;

Навыки общения с заказчиками.

Хобби

фотография (в 2013г. получила Гран-При во всеукраинском фотоконкурсе отУТОГ - 1 место),

спорт, вышивка, аниме, рисование.

первый раз сделала видео:

фоторетушь и видеомонтаж: https://www.youtube.com/watch?v=DaXtWZEBbVo

ЗД мах видео: https://www.youtube.com/watch?v=t5Yjxdoi33M -