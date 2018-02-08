Дизайн-проект интерьеров для антикафе "Сфера"

Главной целью проекта является создание интерьеров антикафе «Сфера», а идеей интерьера является тема нестандартного общения и противодействие обычным кафе и ресторанам. Общение,как элемент социальной коммуникации является как средством, так и целью

концепции антикафе. Пространство не для еды, а для беседы, не для возлияний, а

для творческого порыва.

Каждому из нас иногда хочется сбежать из мира стандартов и правил. Отдохнуть душой, пообщаться вдали

от рутины и стереотипов. Для этого нужно место с особенной атмосферой. Нашей

задачей является создание такойатмосферы.

Тема противодействия поддерживается в интерьере с помощью разнообразных нестандартных элементов, от абсурдных до реальных. Здесь есть как

традиционная зона, - терраса, для чайных посиделок, так и загадочная зеркальная

комната со своим неординарным пространством и ощущением невесомости.

Нестандартное общение и нестандартное пространство, соответственно требует нестандартной атрибутики.

Поэтому, в построении интерьеров активно используются арт-объекты, создавая

определённую интонацию, являясь своеобразным камертоном всего помещения. В

частности, линия продолжающая линию террасы в интерьере продолжатся линией

перевёрнутых стульев. Наклоны и масштаб этих элементов создают своеобразную

динамику и усиливают эффект пространства абсурда. Именно построение

пространства абсурда явилось отправной точкой в конструировании зеркальной

комнаты – квинтэссенции антикафе «Сфера». Таким образом формируется основная

идея: стандартное пространство со стандартным оборудованием (терраса), перетекает

в нестандартное пространство с нестандартным оборудованием (перевёрнутые

стулья). И всё это венчает зеркальная комната.

За основу проектированияинтерьера был взят стиль сюрреальзм, который как нельзя лучше подходит к

организации пространства.

Но не во всех помещенияхпреобладает сюрреализм. Тема квадрата, присутствующая в шахматной доске является

органичным продолжением в кубическую структуру. На основе этой структуры

построена система освещения шахматной комнаты, где игра масштабов, цвета и

насыщенности является продолжением игры в шахматы. Шахматная комната построена

на основе стиля конструктивизм, что вполне отвечает поставленным задачам.