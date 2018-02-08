Дизайн-проект интерьеров для антикафе "Сфера"

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главной целью проекта является создание интерьеров антикафе «Сфера», а идеей интерьера является тема нестандартного общения и противодействие обычным кафе и ресторанам. Общение,как элемент социальной коммуникации является как средством, так и целью
концепции антикафе. Пространство не для еды, а для беседы, не для возлияний, а
для творческого порыва.
Каждому из нас иногда хочется сбежать из мира стандартов и правил. Отдохнуть душой, пообщаться вдали
от рутины и стереотипов. Для этого нужно место с особенной атмосферой. Нашей
задачей является создание такойатмосферы.
Тема противодействия поддерживается в интерьере с помощью разнообразных нестандартных элементов, от абсурдных до реальных. Здесь есть как
традиционная зона, - терраса, для чайных посиделок, так и загадочная зеркальная
комната со своим неординарным пространством и ощущением невесомости.
Нестандартное общение и нестандартное пространство, соответственно требует нестандартной атрибутики.
Поэтому, в построении интерьеров активно используются арт-объекты, создавая
определённую интонацию, являясь своеобразным камертоном всего помещения. В
частности, линия продолжающая линию террасы в интерьере продолжатся линией
перевёрнутых стульев. Наклоны и масштаб этих элементов создают своеобразную
динамику и усиливают эффект пространства абсурда. Именно построение
пространства абсурда явилось отправной точкой в конструировании зеркальной
комнаты – квинтэссенции антикафе «Сфера». Таким образом формируется основная
идея: стандартное пространство со стандартным оборудованием (терраса), перетекает
в нестандартное пространство с нестандартным оборудованием (перевёрнутые
стулья). И всё это венчает зеркальная комната.
За основу проектированияинтерьера был взят стиль сюрреальзм, который как нельзя лучше подходит к
организации пространства.
Но не во всех помещенияхпреобладает сюрреализм. Тема квадрата, присутствующая в шахматной доске является
органичным продолжением в кубическую структуру. На основе этой структуры
построена система освещения шахматной комнаты, где игра масштабов, цвета и
насыщенности является продолжением игры в шахматы. Шахматная комната построена
на основе стиля конструктивизм, что вполне отвечает поставленным задачам.