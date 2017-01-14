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Дизайн смартфона (конкурсная работа)
3D-графика
Добавлена
7 лет назад
140 просмотров
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Концептуальный дизайн смартфона для компании Elephone, делал на конкурс
1280x720
52 КБ
1280x720
33 КБ
1280x720
28 КБ
1280x720
47 КБ
Тимур Судочаков
sudochakov
Был
7 лет назад
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